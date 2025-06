Per capire Brian Wilson devi vedere Love & Mercy un biopic per niente banale su un musicista geniale

per capire Brian Wilson, bisogna immergersi in "Love & Mercy", un biopic intenso e coinvolgente che svela il suo mondo interiore e il genio creativo. Attraverso la storia di un musicista tormentato e straordinario, il film ci permette di scoprire le radici di un talento unico, in un viaggio emozionante tra note, sogni e paure. Perché, alla fine, comprendere Wilson significa entrare nel cuore della sua musica e della sua anima.

"Mi fa paura non capire da dove viene, come se qualcun altro fosse dentro di me. E se non succedesse mai più?", sussurra un giovane Brian Wilson, interpretato da un impeccabile Paul Dano, al suo pianoforte nella scena iniziale di Love & Mercy. Per molto tempo, il fondatore e mente dei Beach Boys non ha capito da dove venisse il suo talento. I suoni arrivavano alle sue orecchie e lui li trasformava in canzoni. Era semplice. Era il migliore a trovare delle gemme nella cacofonia che circondava il gruppo, che divenne incredibilmente popolare nei primi anni '60 grazie a successi come Surfin' Usa e Fun, Fun, Fun, che avrebbero permesso ai Beach Boys di essere più di un semplice gruppo di musica surf. 🔗 Leggi su Gqitalia.it