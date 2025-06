Pepa blinda la Ztl | In vigore dal primo luglio

Il sindaco Emanuele Pepa rafforza le restrizioni sulla ZTL estiva, in vigore dal primo luglio, confermando l’intenzione di mantenere alta la guardia contro soste selvagge e comportamenti scorretti nel cuore della città. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con il gruppo di minoranza Vivere Recanati che accusa le misure di essere troppo severe e di mettere a rischio la vivibilità urbana. Ma qual è il futuro di queste politiche?

La Ztl estiva in vigore dal primo luglio non si tocca e tolleranza minima per le soste selvagge in centro. È la linea di marcia che traccia il sindaco Emanuele Pepa rispondendo su questi temi sia alle minoranze che a forze politiche di maggioranza. Ad accendere gli animi il gruppo di minoranza Vivere Recanati. Il casus belli è doppio: la possibile revisione della Ztl estiva e l'ipotesi – come proposto da Fratelli d'Italia – di regolamentare la sosta breve anche in aree centrali finora escluse. Vivere Recanati si oppone con forza a qualsiasi modifica dell'attuale impianto della Ztl definito "già al minimo sindacale": attivo nei festivi per tutta la giornata e nei feriali solo dopo le 20.