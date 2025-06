Penisola sorrentina traffico rallentato per un incidente

Traffico in tilt nella splendida Penisola Sorrentina questa mattina a causa di un grave incidente tra due auto a Meta. Sin dalle prime ore, la circolazione è rallentata notevolmente sul corso Italia, creando disagi ai numerosi pendolari e visitatori. La dinamica dell’incidente ha coinvolto gli occupanti delle vetture, rimasti feriti e soccorsi tempestivamente. Mentre le operazioni di rimozione dei mezzi continuano, si consiglia di percorrere percorsi alternativi e di prestare attenzione agli aggiornamenti sul traffico.

