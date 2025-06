Pellegatti | Milan? Per la difesa spunta il nome di Skriniar Vi spiego

Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti si apre un nuovo capitolo nel mercato del Milan: il nome di Milan Skriniar spunta come possibile rinforzo per la difesa. Un’indiscrezione che ha già fatto subito tremare le aspettative dei tifosi rossoneri, pronti a sognare un’ulteriore rinascita della squadra. Ma cosa c’è di vero dietro questa voce? Vediamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa possibile trattativa.

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e rivelato che i rossoneri avrebbero sondato il terreno per Milan Skriniar.

