Pedemontana di Modena i 3 chilometri che chiudono finalmente l’opera | Bologna e Reggio più vicine

Un nastro di asfalto apparentemente semplice, ma in realtà simbolo di perseveranza e speranza per tutta la comunità modenese. Con i suoi ultimi tre chilometri, la Pedemontana di Modena completa il suo percorso, collegando Bologna e Reggio Emilia in modo più rapido e sicuro. Un risultato che apre nuove prospettive di sviluppo e mobilità, segnando un importante traguardo per l’intera regione. La strada verso il futuro è finalmente in salita.

Modena, 12 giugno 2025 – Tre chilometri che valgono oro. Tanto basta per completare un’opera attesa da decenni e trasformare definitivamente la viabilità del territorio modenese. Ieri pomeriggio è stato inaugurato l’ultimo tratto della Nuova Pedemontana, quello che da Cà di Sola arriva fino a via del Cristo a Castelnuovo Rangone, chiudendo finalmente il cerchio di un progetto iniziato negli anni Settanta. Un nastro di asfalto apparentemente modesto – poco meno di tre chilometri – ma dal valore strategico inestimabile: ora Modena è collegata direttamente con le province di Bologna e Reggio Emilia attraverso un asse viario di 27 chilometri che promette di rivoluzionare gli spostamenti tra i territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pedemontana di Modena, i 3 chilometri che chiudono (finalmente) l’opera: “Bologna e Reggio più vicine”

Apre il nuovo tratto della Pedemontana a Cà di Sola. Partono i lavori per l'ultimo stralcio.

