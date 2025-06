Pecore e capre malnutrite e morte di stenti | denunciati i due titolari dell’allevamento-lager a Sustinente

Una scena drammatica che scuote la coscienza collettiva: pecore e capre malnutrite e in fin di vita, vittime di un allevamento lager a Sustinente. Un intervento congiunto tra Carabinieri e ATS ha portato alla scoperta di condizioni insostenibili e di un vero e proprio incubo per gli animali. La denuncia dei titolari segna un passo fondamentale nella lotta contro gli abusi. La nostra attenzione ora si concentra sulla giustizia e sulla tutela degli esseri viventi più indifesi.

Sustinente (Mantova), 12 giugno 2025 – I Carabinieri della Stazione di Sustinente, nei giorni scorsi, insieme al personale ATS distretto veterinario basso mantovano, hanno effettuato un controllo congiunto ad un allevamento di un gregge composto da 39 tra pecore e capre, constatando che gli animali si trovavano in condizioni pessime, malnutriti e disidratati. Inoltre, all’interno di un cascinale fatiscente, venivano rinvenuti alcuni animali deceduti in avanzato stato di decomposizione. Gli animali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro preventivo, e sono stati affidati ad un allevamento professionale in Borgo Carbonara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it