Pd ai limiti del grossolano i ‘No’sulla cittadinanza demoliscono la matematica creativa | il centrodestra accresce il bacino dei consensi

I numeri emersi dall’ultima consultazione referendaria scuotono profondamente il panorama politico italiano, sfidando sia la sinistra che la destra a riconsiderare le proprie strategie. Quattro milioni di elettori hanno detto un chiaro "No" alla riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza, un risultato che mette in crisi le politiche tradizionali e apre nuovi scenari di confronto. La domanda ora è: come reagiranno i principali attori politici di fronte a questa rivoluzione democratica?

Quei numeri colpiscono duro a sinistra. E interrogano anche la destra. Perché sono il fattore più politico della consultazione referendaria dell'8 e 9 giugno scorsi. Intendo i quattro milioni di elettori che hanno detto No alla riduzione, sic et simpliciter, del numero di anni necessario – da dieci a cinque – per conseguire la cittadinanza italiana: un elemento distruttore della strategia della sinistra. Sbagliata, ai confini del grossolano: rivela l'errore-architrave del polo progressista, partorito da Francesco Boccia, che ha finito per contagiare prima la stessa Schlein e poi Giuseppe Conte, orfano sul punto del renitente Marco Travaglio.

