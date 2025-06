Pazienti del Sert abusate da un medico processo a un 46enne

Un triste e inquietante caso scuote Treviso: due pazienti del Sert, in cerca di aiuto per le loro dipendenze, si sono trovate invece vittime di un medico accusato di abuso. La vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro il delicato percorso di cura e solleva importanti questioni sulla sicurezza e fiducia nei servizi sanitari. Ecco cosa è successo...

Si erano rivolte al Sert di Treviso per risolvere entrambe dei problemi legati alle loro dipendenze. Ma lì avrebbero incontrato un medico che, secondo l'accusa formulata dalla Procura di Treviso, con la scusa di provare alcune tecniche di rilassamento avrebbe abusato di loro. E' questa la storia. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pazienti del Sert abusate da un medico, processo a un 46enne

