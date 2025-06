Paura al Politecnico di Milano | laboratorio di chimica evacuato per rischio esplosione

Un incidente inquietante scuote il Politecnico di Milano: un laboratorio di chimica evacuato a causa di un potenziale rischio esplosivo. La rottura di un frigorifero contenente circa cinque grammi di diazonio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, pronti a prevenire un disastro. La sicurezza degli studenti e dei ricercatori resta la priorità assoluta in situazioni come questa, dove il confine tra innovazione e pericolo può essere sottile.

