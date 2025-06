Patty Prato Eugenio Finardi e Gino Cecchettin superospiti dell’edizione 2025 di Effetto Venezia

Preparati a vivere un’edizione 2025 di Effetto Venezia ancora più straordinaria! Tra le prime anticipazioni, spiccano i super ospiti Patty Pravo, Eugenio Finardi e Gino Cecchettin, pronti a incantare il pubblico con le loro performance uniche. Con oltre centosessanta eventi gratuiti e una partecipazione record, questa festa celebra musica, cultura e creatività nel cuore di Livorno. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di essere parte di questa esperienza indimenticabile.

LIVORNO – Ci sono le prime anticipazioni per l'edizione 2025 di Effetto Venezia a Livorno. Oltre centosessanta tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, seminari, esibizioni di strada e mostre, tutti rigorosamente gratuiti, con un'affluenza che ha superato i 115mila visitatori in cinque giorni. Questi i numeri dell'edizione record 2024 dell'evento, il primo firmato dalla cantautrice Grazia Di Michele, riconfermata anche per il 2025 alla guida della kermesse numero 40. Dopo La musica dal mondo, un nuovo tema e un ricchissimo programma si annuncia per l'edizione 2025 – a Livorno da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto – dal titolo Creativa – Quello che le donne ci dicono.