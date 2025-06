Pattinaggio di figura arriva la prima coppia di danza al femminile in gara I dettagli

Il pattinaggio di figura sta per scrivere una nuova pagina di storia: la prima coppia di danza femminile prenderà il ghiaccio in competizione. Emma Aalto e Millie Colling rappresentano un passo importante verso l’inclusività e l’innovazione, aprendo scenari che fino a ieri sembravano impensabili. Con coraggio e determinazione, queste atlete stanno tracciando il cammino per un futuro più aperto e diversificato nel mondo del pattinaggio.

Un primo, importante, passo che apre nuovi scenari nel pattinaggio di figura. In occasione della prossima stagione 2025-2026 scenderà sul ghiaccio per una competizione una coppia di danza inedita, formata da due pattinatrici di sesso femminile. Stiamo parlando delle finlandesi Emma Aalto e Millie Colling, le quali prenderanno (esclusivamente) parte a gare interne, speranzose di poter debuttare in un futuro non troppo lontano anche in campo internazionale. La notizia è emersa pochi giorni fa, suscitando curiosità ed interesse nella comunità di addetti ai lavori e semplici appassionati. Le due atlete vantano un’esperienza risicata in ambito ISU. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, arriva la prima coppia di danza al femminile in gara. I dettagli

In questa notizia si parla di: pattinaggio - figura - coppia - danza

Pattinaggio di figura, l’ISU risponde a Stepanova-Bukin: “Nessun ripensamento, la decisione è definitiva” - L'ISU ha finalmente risposto alle proteste di Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, la coppia di danza russa esclusa dalla gara di qualificazione per le Olimpiadi.

. . . Sabato 10 e Domenica 11 Maggio si è svolto il Campionato Regionale FISR Piemonte di Solo Dance, riservato alle categorie Divisione Nazionale e Nazionale. La Gioca Pattinaggio ha ospitato questa f Vai su Facebook

Figura, Europei Tallinn: Guignard/Fabbri trionfano nella danza e Memola è d'argento! L'Italia vince il Medagliere; Campionati europei di pattinaggio di figura ISU 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove vedere le gare; Mondiali pattinaggio di figura 2025: l'Italia di Conti-Macii, separati nella vita ma uniti sul ghiaccio.

Pattinaggio artistico e danza: che cosa differenzia le due discipline di coppia Lo riporta eurosport.it: Chi guarda il patttinaggio solo nelle grandi occasioni potrebbe chiedersi che differenze ci siano tra artistico per le coppie e danza.