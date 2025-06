pattinaggio artistico a rotelle sasso svetta nella style alle finali ais altieri degrassi insegue carreno

Le Finali di Artistic International Series 2025, in scena al Pala Bigi di Reggio Emilia, promettono emozioni uniche e spettacolo senza precedenti. Dopo le fasi preliminari, i protagonisti senior si sfidano con passione e talento, dando il massimo per conquistare il podio. Questo evento, che unisce giovani promesse e campioni affermati, segna un capitolo entusiasmante nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Il futuro dello sport si scrive qui, tra sogno e determinazione.

Entrano nel vivo le Finali valide per l’ Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle quest’anno in scena in Italia, nello specifico al Pala Bigi di Reggio Emilia, in una versione totalmente inedita rispetto alle edizioni precedenti. Dopo la sezione “Last chance” e le prime categorie giovanili, nella giornata odierna sono scesi in pista i primi rappresentanti Senior, i quali si sono cimentati nella s tyle della specialitĂ Solo Dance. A dettare legge, come quasi da tradizione, è stata in campo femminile la nostra Roberta Sasso che, per l’occasione, in una gara molto puntigliosa si è rivelata l’unica a sfondare il muro dei 70 punti malgrado una concorrenza piĂą che agguerrita. 🔗 Leggi su Oasport.it