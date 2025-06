Patenti moto e nautica stop all' Iva sui corsi | la sentenza

La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia rappresenta una svolta importante per aspiranti motociclisti e navigatori: blocca l’aumento del 22% sui corsi di patente moto e nautica, tutelando sicurezza e accessibilità. Questa decisione evita un rincaro che avrebbe gravato su molti, garantendo a tutti la possibilità di formarsi senza barriere economiche. Una vittoria per la formazione e il diritto di muoversi in libertà.

La Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia blocca un rincaro immediato del 22% sui corsi A, AM e nautica: evitato un aumento che avrebbe colpito sicurezza e accesso alla formazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Patenti moto e nautica, stop all'Iva sui corsi: la sentenza

nautica - corsi - patenti - moto

