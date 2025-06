Patenti moto e nautica | stop all' aumento del 22%

Una vittoria importante per tutti gli appassionati di moto e nautica: grazie alla Sentenza n. 72/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia, l'IVA non sarà più applicata sui corsi di patente moto (A e AM) e nautica. Un provvedimento che blocca l'aumento del 22%, tutelando i cittadini e garantendo un accesso più equo alla formazione. Una conquista fondamentale per il diritto alla sicurezza sulle strade e in mare.

Un'importante vittoria per i cittadini e per il diritto alla sicurezza sulle strade e in mare: con la Sentenza n. 722025, la Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia ha stabilito che l'IVA non è dovuta sui corsi per il conseguimento delle patenti moto (A e AM) e per la nautica. Senza questo chiarimento, autoscuole e scuole nautiche avrebbero dovuto applicare un rincaro immediato del 22% sui corsi di formazione, penalizzando in particolare giovani, famiglie e tutti coloro che vogliono acquisire competenze fondamentali per una guida sicura. Grazie all'azione congiunta di UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e dei suoi consulenti, è stato dimostrato che tale aggravio non era previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Patenti moto e nautica: stop all'aumento del 22%

Patenti moto e nautica, la sentenza evita il rincaro del 22% - Finalmente una buona notizia per chi sogna di conquistare la strada o il mare senza dover affrontare costi aggiuntivi.

