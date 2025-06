Patenti moto e nautica la sentenza evita il rincaro del 22%

Finalmente una buona notizia per chi sogna di conquistare la strada o il mare senza dover affrontare costi aggiuntivi. La Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia ha infatti stabilito che l’IVA non è dovuta sui corsi per le patenti moto e nautica, evitando così il rincaro del 22%. Questa sentenza rappresenta un passo importante a favore dei cittadini e degli appassionati. Ecco tutto quello che devi sapere.

La Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia ha stabilito che l'IVA non è dovuta sui corsi per il conseguimento delle patenti moto (A e AM) e per la nautica.

