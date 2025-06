Pastore sicuro | Con Gasperini e Ranieri la Roma si può giocare il campionato

La Roma si prepara a scrivere il suo futuro, con Gasperini e Ranieri pronti a guidarla verso nuovi traguardi. La loro determinazione e le idee che portano in dote suscitano grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando aspettative elevate. In un contesto di rinnovamento, alcuni ex giallorossi sono convinti: questa potrebbe essere davvero la stagione del rilancio. Uno di questi...

Tante le idee che si alternano su quella che sar√† la Roma della prossima stagione, una squadra che suscita sicuramente curiosit√†, e non solo per il popolo della capitale. Un Gasperini che ha scelto con convinzione questa nuova avventura, in mezzo ad altre opportunit√†, ed un Ranieri che ha rifiutato la Nazionale per focalizzarsi sul nuovo progetto sono segnali importanti, ed anche alcuni ex giallorossi ne sono estremamente convinti. Uno di questi √® Javier Pastore, giocatore talentuosissimo che non ha per√≤ lasciato un bel ricordo con la Magica. Intervistato dal Corriere dello Sport, El Flaco ha parlato anche della Roma che sta nascendo, con una convinzione forte ed importante: ‚Äú Gasperini √® un allenatore molto bravo e pu√≤ fare bene con i giallorossi, conosce tantissimo il calcio italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ¬© Sololaroma.it - Pastore sicuro: ‚ÄúCon Gasperini e Ranieri la Roma si pu√≤ giocare il campionato‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: gasperini - ranieri - roma - pastore

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

#Pastore: "Con #Gasperini e #Ranieri la #Roma tornerà nelle zone alte della classifica" Vai su X

…E se Gasperini… Vi piacerebbe rivedere Scamacca in giallorosso? . #asroma #romanewseu #scamacca #calciomercato #calciomercatoroma #gianlucascamacca Vai su Facebook

Pastore: ‚ÄúCon Gasperini e Ranieri la Roma torner√† nelle zone alte della classifica‚ÄĚ; CORSPORT | Pastore: ‚ÄúCon Gasperini e Ranieri la Roma pu√≤ giocarsi il campionato‚ÄĚ; Pastore benedice il progetto dei Friedkin: Roma, Gasperini e Ranieri scelte eccellenti.

Pastore benedice il progetto dei Friedkin: "Roma, Gasperini e Ranieri scelte eccellenti" Riporta corrieredellosport.it: L'ex fantasista argentino parla a tutto campo dei giallorossi, ma anche del Palermo, di Inzaghi, dell'Inter e del ...