Passeggero viaggia sul tetto del treno | la scoperta shock all' arrivo in stazione

Un viaggio da brivido quello di un passeggero che ha deciso di sfidare il pericolo, viaggiando sul tetto del treno Italo proveniente da Venezia. La scena surreale e rischiosa si è svelata ai curiosi sulla banchina di Bologna, lasciando tutti senza parole. Una scoperta choc che mette in luce quanto possa essere imprevedibile e pericoloso il mondo dei viaggi su rotaia. Registrati alla nuova sezione per scoprire le storie più sorprendenti del nostro Paese...

Ha viaggiato su in Italo rimanendo rannicchiato sopra i vagoni del treno. È la scena, pericolosa e surreale, a cui si sono trovati davanti i passeggeri sulla banchina quando l'Italo, proveniente da Venezia, è arrivato alla fermata della stazione di Bologna.

Cade vicino ai binari mentre passa il treno: paura alla stazione di Vecchiano - Attimi di paura questa mattina a Vecchiano, quando una donna è caduta vicino ai binari della stazione durante il passaggio di un treno.

NUOVO TRENO ELETTRICO Ospita circa 500 persone, con 300 posti a sedere. Presenti anche dei posti per le bici al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche. Questa mattina il taglio del nastro Vai su Facebook

