Parte Sondrio Estate | il programma della prima serata

Pronti a vivere una serata all'insegna della musica e del divertimento? Questa sera, alle 21 in piazza Garibaldi, si apre ufficialmente Sondrio Estate con un'incantevole serata folk. Un evento imperdibile che dà il via a un ricco programma di appuntamenti estivi, pensati per coinvolgere tutta la comunità . Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle melodie e dall’atmosfera vibrante di questa prima serata straordinaria!

Prendono il via questa sera i giovedì di Sondrio Estate, la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo di Acinque, Bim, Provincia, Alpi in scena e Unione Commercio. Il programma Questa sera alle 21 in piazza Garibaldi si terrĂ una serata folk e verranno.

