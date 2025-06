Parma ostaggio della criminalità | i cittadini tornano in piazza per chiedere più sicurezza

Parma si mobilita ancora una volta: i cittadini scendono in strada per reclamare un cambio reale e urgente. Dopo due precedenti manifestazioni, la terza marcia contro il degrado promette di essere un appello forte e unito per restituire sicurezza e speranza alla città . Sabato 21 giugno, alle 10.30, piazzale della Pace si trasformerà nel cuore di un movimento che non si arrende. È il momento di alzare la voce e fare la differenza.

I cittadini e le cittadine di Parma tornano in piazza per chiedere più sicurezza. Sabato 21 giugno si svolgerà infatti la terza manifestazione contro il degrado. Il corteo, la cui partenza è prevista alle ore 10.30 da piazzale della Pace, è organizzato dai promotori delle altre due marce contro.

