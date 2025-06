Parlavo di genocidio e sono stato silenziato anche al Cairo | l’ex corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro parla a Byoblu

In un mondo in cui l'informazione spesso viene controllata e censurata, le voci di chi cerca di raccontare la verità diventano ancora più preziose. Marc Innaro, ex corrispondente Rai da Mosca, svela come il silenzio si sia imposto anche nei momenti più cruciali, come sul genocidio, rivelando una regia nascosta che va oltre le redazioni. La sua storia ci invita a riflettere sulla libertà di stampa e sulla tutela del diritto all'informazione, perché conoscere la verità è un diritto di tutti.

Dopo tante gocce "io non ce l'ho fatta più" perché "sono stato lentamente estromesso, non mi si utilizzava più da Mosca" e poi "ho chiesto di essere trasferito in un'altra sede". Così Marc Innaro, ex corrispondente Rai da Mosca fino al 2022, ora in pensione, ha raccontato in una intervista a Byoblu, andata in onda il 10 giugno, dal titolo "Censurato dalla Rai: l'ex inviato a Mosca accusa: "C'è una regia più in alto delle redazioni", il suo allontanamento dalla Russia. "Non venivo utilizzato e prendevo uno stipendio senza far nulla", ha rivelato al giornalista Adalberto Gianuario, spiegando di essere poi approdato al Cairo.

