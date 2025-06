Parlati lancia l' Italia ai Mondiali di judo | dopo l' Europeo l' obiettivo è vincere

Con una determinazione d’acciaio e un traguardo ambizioso, l’Italia si prepara a conquistare i Mondiali di judo a Budapest. Dopo aver dominato l’Europeo con nove medaglie, tra cui l’oro di Alice Bellandi, il nostro grande talento Christian Parlati mira a portare a casa la vittoria nella categoria -90kg. Con questa straordinaria squadra, l’obiettivo è chiaro: 232 successi per scrivere un’altra pagina gloriosa della nostra storia nel judo internazionale.

Saranno venti i portacolori italiani nei Mondiali di judo al via domani a Budapest. Se al femminile brilla l'oro olimpico di Alice Bellandi, all'esordio stagionale, al maschile il più atteso è Christian Parlati, già rodato dall'oro europeo nei -90kg messo al collo lo scorso aprile a Podgorica, chiusi con ben nove medaglie azzurre. «È stato un orgoglio vincere questa medaglia - racconta Christian, 27enne napoletano, campione di judo con una parentesi da attore - perché è il primo oro in carriera in un Europeo e perché è arrivato dopo un periodo difficile, è una medaglia di rinascita dopo un anno costellato da infortuni». 🔗 Leggi su Iltempo.it