Parla Vishwash unico sopravvissuto allo schianto del Boeing | Attorno a me cadaveri e pezzi di aereo

In un contesto di devastazione e desolazione, Vishwash Kumar Ramesh emerge come l’unico sopravvissuto tra i frammenti di un disastro aereo che ha portato via 242 vite. Quaranta anni, britannico di origini indiane, si trova ora in bilico tra dolore e miracolo, circondato da scene di morte e distruzione. La sua testimonianza diventa un monito potente sulla fragilità della vita e sulla forza dell’istinto di sopravvivenza.

Un miracolato. Vishwash Kumar Ramesh è l’unico sopravvissuto del disastro aereo in cui sono morte almeno 242 persone (tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio tranne lui). Quaranta anni, britannico di origine indiana, era sul Boeing 787 dell’Air India che si è schiantato ad Ahmedabad. Tornava a Londra insieme al fratello Ajay, di 48 anni, dopo qualche giorno trascorso nel Paese d’origine. Ha ferite al petto, al viso e ai piedi, ma è vigile e non in gravi condizioni (come si vede dalla foto che dall’ospedale dove è ricoverato nella città indiana è rimbalzata sui siti di tutto il mondo). L’unico sopravvissuto allo schianto: c’erano cadaveri intorno a me. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Parla Vishwash, unico sopravvissuto allo schianto del Boeing: “Attorno a me cadaveri e pezzi di aereo”

Un aereo di Air India, con a bordo 242 persone, è precipitato cinque minuti dopo il decollo dall'Aeroporto Internazionale di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. L'unico superstite, secondo i media locali, è un passeggero, seduto al posto 11A.

