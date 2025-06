Parla De Zerbi | Luis Henrique ottimo per l' Inter Il PSG? Sottovalutato da molti

Roma, 12 giugno 2025 – È stato un De Zerbi senza freni quello che si è visto nel podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan. Il tecnico bresciano ha parlato di tutto: da Luis Henrique (nuovo giocatore dell' Inter ) alla finale proprio tra i nerazzurri e il PSG, soffermandosi infine sull'etichetta di “allenatore filosofo”. Con il Marsiglia, De Zerbi ha chiuso al secondo posto in campionato, che vale l'accesso alla prossima Champions League. Uno dei protagonisti della squadra è stato proprio Luis Henrique, esterno classe 2001 fresco di passaggio all'Inter. Il brasiliano ha chiuso la stagione con 35 presenze totali, condite da 9 gol e 10 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parla De Zerbi: “Luis Henrique ottimo per l'Inter. Il PSG? Sottovalutato da molti”

