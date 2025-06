Paredes spaventa la Roma | Dybala al Boca Juniors? Lui sogna di giocare in Argentina vedremo Sul mio futuro… | Calciomercato

Leandro Paredes e Paulo Dybala, protagonisti indiscussi del calcio argentino e italiano, si preparano a vivere un’estate ricca di sorprese. Dopo aver condiviso traguardi e sfide tra Juventus, Roma e la Nazionale, i due potrebbero ritrovarsi ancora una volta, questa volta in Argentina, il loro sogno di giocare nello stile di Dybala potrebbe concretizzarsi. Il calciomercato 2025 si preannuncia infuocato: cosa riserverà il futuro ai nostri campioni?

2025-06-12 17:46:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Entrambi trascorreranno parte delle rispettive vacanze a Miami, tappa diventata ormai fissa per diversi calciatori. Ma Leandro Paredes e Paulo Dybala, dopo aver condiviso una porzione delle proprie carriere con la maglia dell’Argentina, della Juventus e infine della Roma, potrebbero ritrovarsi assieme ancora una volta. Il centrocampista classe ’94 è uno dei giocatori più chiacchierati in queste ultime settimane, in quanto la Roma sta valutando la sua cessione per garantire al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini innesti più funzionali al suo modo di fare calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: roma - paredes - dybala - argentina

Roma, i due volti di Paredes: da colonna portante a oggetto misterioso - Nella Roma attuale, Paredes rappresenta una dualità intrigante: da fondamentale colonna portante a figura enigmatica.

Leandro Paredes si sbilancia sul ritorno al Boca Juniors: "Il desiderio e la voglia c'è. Non ho ancora parlato con la Roma, mi prenderò 20 giorni di pausa e poi deciderò". Poi le parole dell'allenatore del Boca. Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info Vai su Facebook

Paredes spaventa la Roma: Dybala al Boca Juniors? Lui sogna di giocare in Argentina, vedremo. Sul mio futuro...; Roma, Dybala: Ritorno in Argentina? Tengo la porta aperta. Paredes mi pressa sul Boca; Dybala sul futuro: Mi piacerebbe giocare in Argentina, Paredes mi pressa con il Boca Juniors.

Paredes spaventa la Roma: "Dybala al Boca Juniors? Lui sogna di giocare in Argentina, vedremo. Sul mio futuro..." Da msn.com: Entrambi trascorreranno parte delle rispettive vacanze a Miami, tappa diventata ormai fissa per diversi calciatori.