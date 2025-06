Paredes e l’eredità della 16 | la Roma sulle spalle e il richiamo del Boca sulle orme di De Rossi

La storia d’amore tra Leandro Paredes e la Roma sta per giungere al suo epilogo. Nonostante il rinnovo recente, il centrocampista argentino sente il richiamo del Boca Juniors, la squadra che rappresenta il suo cuore. Dalla terra di Maradona e Messi, i tifosi sono certi: manca poco, e Paredes tornerà a calpestare il prato di La Bombonera, scrivendo un nuovo capitolo nel suo percorso calcistico.

Sembra ormai essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Leandro Paredes e la Roma. Il centrocampista argentino, nonostante il rinnovo di contratto con la società giallorossa avvenuto soltanto pochi mesi fa, starebbe per coronare il desiderio di tornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore: il Boca Juniors. Dalla terra di Maradona e Messi sono sicuri: mancano ormai soltanto pochi step e Paredes potrà ritornare a giocare nella Bombonera. Con questa scelta Paredes lascerebbe la Capitale dopo due stagioni dal suo ritorno alla Roma. Un ritorno che i tifosi giallorossi ricordano in maniera specifica per un dettaglio in particolare: la scelta d'indossare la maglia numero 16, numero appartenente storicamente a Daniele De Rossi.