Paredes Boca Juniors il centrocampista della Roma ammette il suo sogno | Ho fatto impazzire Dybala gli dico sempre di venire

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, svela il suo grande sogno: tornare a vestire la maglia del Boca Juniors. Con entusiasmo, ammette di aver fatto impazzire Dybala, invitandolo a unirsi a lui in Argentina. La voglia di riabbracciare le sue radici calcistiche è forte, ma il futuro resta incerto. Riuscirà Paredes a realizzare questo desiderio e portare anche Dybala in sud America? Solo il tempo lo dirà .

Paredes e il sogno Boca Juniors, il centrocampista della Roma vuole portare anche Paulo Dybala in Argentina. Le dichiarazioni Lascia ancora tutto aperto per il suo futuro Leandro Paredes, attualmente centrocampista argentino della Roma, fortmente accostato e voluto dal Boca Juniors che potrebbe attivare una clausola rescissoria da 3,5 milioni pagabile a rate per assicurarsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com