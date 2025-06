Parco della Provianda via libera dalla Soprintendenza a nuove alberature

Il Parco della Provianda di Verona torna a respirare grazie all'ok della Soprintendenza per nuove alberature, un progetto nato dalla partecipazione attiva dei cittadini e supportato dalla Consulta per il Verde. Dopo un lungo percorso di sensibilizzazione e raccolta firme, l'area, già aperta al pubblico dal 2022, si prepara a rinascere con un verde rinnovato e più rigoglioso, confermando il suo ruolo di oasi di natura e convivialità in città .

La Soprintendenza di Verona ha dato il suo nulla osta alla piantumazione di nuovi alberi al Parco della Provianda. Una proposta partita dai cittadini, promossa con una raccolta firme ed ora accolta anche dalla Consulta per il Verde. Un parco senza alberi Aperta al pubblico dal 2022, l'area. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Parco della Provianda, via libera dalla Soprintendenza a nuove alberature

Parco della Provianda, via libera dalla Soprintendenza a nuove alberature.

Rovigo. Parco Langer, inviato il piano di riqualificazione alla Soprintendenza Secondo ilgazzettino.it: preferisce aspettare il via libera della Soprintendenza, ma lo sforzo progettuale, compiuto dagli uffici di Palazzo Nodari, almeno ...