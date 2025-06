Paradosso Irpef | le nuove aliquote e l' effetto inflazione pesano sui redditi bassi

L’Irpef e l’inflazione stanno comprimendo i redditi più deboli, evidenziando un paradosso: le nuove aliquote e la crescente spesa pubblica richiedono scelte coraggiose. Il rapporto Upb sottolinea che senza tagli o nuove entrate, aumentano le difficoltà di investimento. La presidente Upb avverte: «Si apre una stagione impegnativa per la politica, chiamata a definire le priorità per orientare le risorse in modo responsabile».

Il governo Meloni ha reso strutturale il taglio al cuneo fiscale, trasformandolo in un sistema di nuove detrazioni e bonus per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, questa scelta ha rafforzato il fenomeno del fiscal drag: l'effetto per cui gli aumenti salariali, spesso legati

