Papa Leone XIV imporrà il Pallio all’Arcivescovo dell’Aquila

Papa Leone XIV si prepara a conferire un importante riconoscimento a monsignor Antonio D’Angelo, Arcivescovo dell’Aquila, imponendogli il Pallio durante la cerimonia dei Santi Pietro e Paolo. Un momento di grande significato spirituale e simbolico, che sottolinea l’importanza del ruolo ecclesiastico nel mondo contemporaneo. La cerimonia, in programma domenica 29 giugno alle 9.30 nella Basilica di San Pietro, rappresenta un traguardo fondamentale nella carriera del nuovo arcivescovo, che si appresta a...

CITTA’ DEL VATICANO – Papa Leone XIV imporrà il Pallio a monsignor Antonio D’Angelo, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, domenica 29 giugno, durante la solenne celebrazione dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica di San Pietro. La cerimonia, in programma alle 9.30, sarà presieduta dal Pontefice e prevede la benedizione e l’imposizione del simbolo liturgico ai nuovi arcivescovi metropoliti nominati dopo il 29 agosto 2024. D’Angelo era stato nominato vescovo ausiliare dell’Aquila da Papa Francesco il 14 agosto 2021 e consacrato il 12 settembre nella Basilica di Collemaggio dal cardinale Giuseppe Petrocchi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Papa Leone XIV imporrà il Pallio all’Arcivescovo dell’Aquila

