Papà De Bruyne | Kevin a Napoli per rimanere ad alti livelli

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli sta facendo parlare gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il padre del giocatore belga, ex City, ha recentemente rivelato le motivazioni dietro questa scelta: il desiderio di Kevin di mantenere altissimi livelli di prestazioni e sfide stimolanti. Un nuovo capitolo emozionante per il talento belga che promette di portare energia e competenza alla squadra partenopea, consolidando così la sua carriera ai massimi livelli.

