Papa ai sacerdoti romani | Siate credibili e vivete sfide come occasione di testimonianza

Papa Leone ha rivolto un appello ai sacerdoti romani affinché siano autentici e affrontino le sfide come opportunità di testimonianza viva e convincente. In un momento cruciale per la fede, il Pontefice invita i sacerdoti a vivere con integrità e coraggio, diventando esempio di speranza e fiducia per tutta la comunità. Un messaggio che mira a rafforzare il ruolo dei preti come testimoni autentici del Vangelo in ogni circostanza.

“Siate credibili e vivete le sfide come occasione di testimonianza”, ha esortato Papa Leone ai sacerdoti romani, durante l’udienza. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa ai sacerdoti romani: “Siate credibili e vivete sfide come occasione di testimonianza”

