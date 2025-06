Paolo Conticini condurrà I Fatti Vostri con Anna Falchi? Che fine farà Cash or Trash

Secondo le indiscrezioni sarà l'attore toscano - ora conduttore di Cash or Trash - a guidare il programma del mezzogiorno di Rai 2. Anna Falchi confermata, mentre Timperi si sposterà a Uno Mattina News su Rai 1. Cambio della guardia a I Fatti Vostri. Nella prossima stagione sarà Paolo Conticini a prendere il posto di Tiberio Timperi alla conduzione dello storico contenitore del mezzogiorno di Rai 2, secondo quanto riportato da Davide Maggio. Accanto a lui, confermatissima per il quinto anno consecutivo, ci sarà Anna Falchi, che si troverà così a condividere il palco con il suo terzo partner televisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paolo Conticini condurrà I Fatti Vostri con Anna Falchi? Che fine farà Cash or Trash

