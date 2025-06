paolo conticini a i fatti vostri

Paolo Conticini, volto noto e amato del panorama televisivo italiano, si prepara a fare il suo grande ritorno in Rai 2 con una nuova avventura: condurrà "I Fatti Vostri" al fianco di Anna Falchi, che per il quinto anno consecutivo sarà protagonista del programma. Dopo aver lasciato il suo segno con "Una Scatola al giorno", Conticini si affaccia ora con entusiasmo a questa sfida, pronto a portare energia e simpatia sul piccolo schermo. La sua presenza promette di rendere questa stagione televisiva davvero speciale.

Fuori Tiberio Timperi, dentro Paolo Conticini. Sarà il padrone di casa di Cash or Trash sul Nove a farsi I Fatti Vostri su Rai 2. Anna Falchi, riconfermata per il quinto anno consecutivo, cambierà nuovamente partner: dopo due edizioni con Salvo Sottile e altrettante con Timperi, al suo fianco arriverà Paolo Conticini. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno su Rai 2. Nel 2022 ha condotto Una Scatola al giorno, game show che andò in onda nel preserale con scarsissimi risultati. Questa volta, si affaccerà sulla ben più impegnativa piazza de I Fatti Vostri che alterna, in diretta, momenti più leggeri ad altri più seri.