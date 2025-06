Paolo Botti trionfa alla 999 Tuscany Gran Rando | 1.200 km di sfida in Toscana

Paolo Botti, campione indiscusso delle ultramaratone su due ruote, ha conquistato la 999 Tuscany Gran Rando, una sfida epica di 1.200 km tra le meraviglie della Toscana. Dopo aver attraversato il mondo in eventi prestigiosi, Botti si conferma maestro anche tra le colline toscane, chiudendo con il miglior tempo e dimostrando ancora una volta che la passione e la determinazione sono la vera forza di chi osa sognare in grande. Un'impresa destinata a rimanere nella storia del ciclismo ultrarandonne.

Un’altra grande impresa quella dell’ultracycler Paolo Botti (nella foto), ormai avvezzo alle maratone su due ruote e con grandi risultati. Dopo aver viaggiato il mondo tra Stati Uniti, Nord Europa, Francia e altre randonĂ©e storiche, Botti lo scorso 4 giugno ha chiuso col miglior tempo (non ci sono vincitori ufficiali in questo tipo di eventi) la ’999 Tuscany Gran Rando’, una ultra randonnèe di 1.200km e 15.500 metri di dislivello positivo, con un percorso interamente all’interno della Toscana. Al via oltre 350 partenti da 27 nazioni nel mondo, su un percorso durissimo per le tantissime salite brevi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net