Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza | obiettivo ritorno in Serie A

Paolo Bianco, nato nel 1977 in Puglia, è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza, con l’obiettivo di riportare la squadra in Serie A. Dopo aver superato gli ultimi ostacoli burocratici, il club biancorosso ha dato il via libera: Bianco firma un contratto biennale con possibilità di rinnovo automatico. Con una carriera iniziata come collaboratore di Roberto De ...

Gli ultimi paletti burocratici sono saltati e il Monza ha avuto il via libera. Paolo Bianco è il nuovo allenatore biancorosso e guiderà la squadra nel tentativo di ritornare subito in Serie A. Il tecnico pugliese, classe 1977, ha firmato un contratto biennale con rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Per Bianco, che ha iniziato il suo percorso in panchina come collaboratore prima di Roberto De Zerbi e poi di Massimiliano Allegri, è la terza esperienza consecutiva in Serie B dopo Modena e Frosinone. Con i ciociari nella stagione appena conclusa ha ottenuto la salvezza tra numerose fatiche dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza: obiettivo ritorno in Serie A

