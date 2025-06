Paolo Belli | Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio l'ultimo anno è stato terribile

L’anno passato ha messo alla prova la forza di Paolo Belli e Deanna, sua amata moglie. Tra sfide e momenti difficili, il cantante condivide un’esperienza intensa, descrivendo quei tredici mesi come una vera battaglia esagerata. La loro storia diventa così un esempio di coraggio e speranza, dimostrando che anche nei momenti più bui si può trovare la forza di andare avanti. Continua a leggere per scoprire come hanno affrontato questa prova.

In un'intervista Paolo Belli descrive l'anno appena trascorso come "terribile" e parla del grave problema di salute che ha colpito sua moglie Deanna: "Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

