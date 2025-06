Panchina dell’Italia Reja rimprovera Ranieri | Non esiste rifiutare la Nazionale

Se la Nazionale chiama, il cuore non può rifiutare. Edoardo Reja, ex tecnico di rilievo, non nasconde il suo disappunto nei confronti di Claudio Ranieri, che ha deciso di rinunciare alla panchina azzurra. Per Reja, indossare la maglia della Nazionale è un onore imprescindibile: “Non si può dire no alla Nazionale”. È una questione di passione e dedizione che va oltre le scelte personali, suscitando dibattiti infuocati tra tifosi e addetti ai lavori.

Continua a far discutere la scelta, assolutamente legittima, di Claudio Ranieri di rinunciare alla panchina della Nazionale. Nei giorni scorsi c'è sia chi ha difeso l'ex allenatore della Roma sia chi invece ha considerato sbagliata questa decisione. Di questo partito è anche Edoardo Reja, che in un'intervista al Messaggero Veneto ha rimproverato Sir Claudio: " Non esiste rifiutate la maglia azzurra, non si può dire no alla Nazionale. È una cosa fuori dal mondo. Ricordo ancora il giorno in cui ricevetti il telegramma della Figc per presentarmi al raduno dell'Under 23?. Riguardo proprio la decisione dello stesso Ranieri: "Eppure Claudio aveva detto che gli mancava solo la Nazionale.

