Pallanuoto l' under 14 del Nuoto Sub Faenza chiude la stagione battendo Ravenna

La stagione dell’Under 14 del Nuoto Sub Faenza si è conclusa con un emozionante successo contro Ravenna, evidenziando dedizione e talento. Dopo un match avvincente terminato 7-6, i giovani atleti hanno dimostrato di saper affrontare ogni sfida con determinazione. "E’ stata bellissima...", commentano entusiasti i protagonisti, pronti a scrivere il prossimo capitolo della loro avventura sportiva.

Si è conclusa con un faticoso ma meritato successo per 7 a 6 nei confronti dei pari età di Ravenna la stagione ufficiale della squadra Ragazzi Under 14 del Nuoto Sub Faenza nella la 5^ ed ultima giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin di pallanuoto. “E’ stata bellissima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Pallanuoto, l'under 14 del Nuoto Sub Faenza chiude la stagione battendo Ravenna

In questa notizia si parla di: pallanuoto - under - nuoto - faenza

Pallanuoto, Champions League 2025: Barceloneta-Savona 17-10 nell’ultimo turno dei quarti di finale - Nell’ultimo turno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile, la RN Savona è stata sconfitta per 17-10 in trasferta dal Barceloneta.

? Serie A2 pallanuoto: prima vittoria stagionale per la Sport Center ? Nella capitale, il Setterosa parmigiano vince 14 a 18 contro la Roma Vis Nova Pallanuoto 1ºT 1-7 2ºT 5-3 3ºT 5-3 4ºT 3-5 Cristina Dottori Alessia Gattini e Anna Vai su Facebook

Nuoto Sub Faenza: la squadra Under 14 di pallanuoto chiude la stagione battendo Ravenna; Pallanuoto, l'under 14 del Nuoto Sub Faenza chiude la stagione battendo Ravenna; Nuoto Sub Faenza: sincronette protagoniste, ottime prove al campionato Ragazzi e nuove sfide in pallanuoto.

Pallanuoto, l'under 14 del Nuoto Sub Faenza chiude la stagione battendo Ravenna Si legge su ravennatoday.it: Soddisfazioni e conferme sono arrivate al Nuoto Sub Faenza dai giovanissimi atleti che hanno partecipato alla Finale dei Campionati estivi di nuoto dell’Emilia-