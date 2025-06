Pallanuoto il pratese Bruni brilla nella vittoria dell' Italia sull' Ungheria

Lorenzo Bruni, talento pratese della pallanuoto, si conferma protagonista di una vittoria storica per l'Italia contro l'Ungheria. Con una doppietta decisiva, il giovane atleta ha dimostrato ancora una volta il suo valore, contribuendo al successo del Settebello a Napoli. La sua determinazione e il supporto del commissario tecnico Campagna rafforzano il suo ruolo chiave nel nuovo ciclo azzurro. Lorenzo faceva...

Prato, 12 giugno 2025 - Una doppietta, che con il senno di poi si è rivelata decisiva per il 13-12 con cui il Settebello ha battuto l'Ungheria a Napoli. Lorenzo Bruni continua insomma a dare il proprio apporto anche in questo nuovo ciclo: il commissario tecnico Alessandro Campagna ha confermato il giocatore di Prato fra i convocati anche in questo nuovo inizio e la risposta che ha ricevuto è stata positiva anche a livello mentale. Lorenzo faceva infatti parte del gruppo azzurro reduce da Parigi 2024, che aveva salutato le Olimpiadi proprio a causa di una serie di decisioni arbitrali dubbie contro l'Ungheria. 🔗 Leggi su Lanazione.it