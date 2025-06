palinstesti rai 2025 2026 francesca fialdini confermata alla domenica promossa de girolamo

Nel complesso mondo dei palinsesti Rai 2025-2026, le scelte di programmazione riflettono più di semplici incastri: sono l'espressione di visioni editoriali che modellano carriere e destini televisivi. La domenica pomeriggio si conferma ancora una volta un campo di battaglia strategico, e tra conferme e sorprese, il quadro si fa sempre più chiaro. Come rivela DavideMaggio, Francesca Fialdini resiste nonostante...

Le scelte di palinsesto non sono mai semplici incastri tra orari e programmi ma sono frutto di visioni editoriali che spesso decidono carriere e, perché no, sono la fortuna di alcuni dei personaggi tv coinvolti. Nei palinsesti Rai 2025-2026, la domenica pomeriggio si conferma terreno di scontro e strategia, e tra conferme e sorprese, si delinea un quadro che parla finalmente chiaro. Come rivela DavideMaggio, Francesca Fialdini resiste nonostante i dubbi delle ultime settimane e mantiene il suo spazio post- Domenica In con Da noi. a Ruota Libera, mentre Nunzia De Girolamo viene sì promossa, ma con un cambio di rotta: Ciao Maschio si sposterà al sabato pomeriggio, in una collocazione che richiederà grande rinnovamento per andare contro la corazzata di Verissimo di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Dilei.it