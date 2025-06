Palermo vende show ‘hard’ online e prende reddito cittadinanza | indagata

Una donna di 40 anni di Palermo, accusata di aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza mentre vendeva online spettacoli hard, è stata oggetto di indagini da parte della Polizia di Stato di Termini Imerese. La vicenda mette in luce come alcune persone tentino di sfruttare sistemi di sostegno sociale, nascondendo attività illecite. Scopriamo i dettagli di questa sorprendente vicenda e le implicazioni per la legalità e l’etica sociale.

Percepiva il reddito di cittadinanza e intanto vendeva online esibizioni hard. Per questo nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Termini Imerese ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di una quarantenne, residente nella provincia palermitana, indagata per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. L’indagine ha permesso di accertare che la donna avrebbe omesso di comunicare rilevanti variazioni della propria situazione economica, occultando redditi derivanti da attività di esibizionismo erotico svolte in rete. Le indagini hanno infatti messo in luce un articolato sistema di guadagno illecito, fondato su prestazioni erotiche effettuate in diretta streaming, nonché sulla diffusione a pagamento di contenuti foto e video autoprodotti di natura pornografica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, vende show ‘hard’ online e prende reddito cittadinanza: indagata

In questa notizia si parla di: cittadinanza - reddito - hard - indagata

