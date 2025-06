Palermo ormai è un cimitero per auto | quante macchine abbandonate

Palermo ormai sembra un cimitero per auto, con decine di veicoli abbandonati che punteggiano le strade della città. Queste vetture, spesso dimenticate e trascurate, rappresentano non solo un problema di decoro urbano ma anche di sicurezza e ambiente. Diventa fondamentale adottare strategie efficaci per contrastare questa emergenza, restituendo alla città ordine, sicurezza e rispetto per il proprio patrimonio urbano. Solo così Palermo potrà rinascere più bella e sostenibile.

Palermo: un cimitero per auto. Lungo le strade di Palermo sono presenti innumerevoli vetture che con ogni probabilità sono ormai abbandonate dai proprietari. Non è difficile individuarne a decine lungo le strade che non prevedono un'attenta regolamentazione del parcheggio. Diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Palermo ormai è un cimitero per auto: quante macchine abbandonate..."

In questa notizia si parla di: palermo - ormai - cimitero - auto

Come da precedente comunicazione. Il 27 marzo 2025 la Prefettura di Palermo ha emanato il decreto n. 52633 che individua le strade di Palermo e provincia dove possono essere installati e utilizzati dispositivi di controllo della velocità (autovelox). L'installazi Vai su Facebook

Un cimitero di bici abbandonate nel centro di Roma. Rimosse le carcasse; Zona Fiera, la via Piraino Leto trasformata in cimitero di auto bruciate :: Segnalazione a Palermo; Sequestrato cimitero di auto a Borgo Nuovo a Palermo: scoperte anche tracce di amianto.

Zona Fiera, la via Piraino Leto trasformata in cimitero di auto bruciate Lo riporta palermotoday.it: Ormai la via Piraino Leto (zona via Autonomia Siciliana) è diventata il cimitero di auto date alle fiamme (a parte i soliti materassi e altro mobilio).