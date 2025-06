Palazzo dei Leoni 550mila euro per le spese di funzionamento di trentuno istituti superiori

Palazzo dei Leoni investe 550 mila euro per sostenere 31 istituti superiori di Messina, dimostrando un impegno concreto per garantire un’istruzione di qualità e un funzionamento efficiente delle scuole. Questa importante iniziativa sottolinea la dedizione della Città Metropolitana nel supportare il futuro dei giovani e nel rafforzare il sistema educativo locale. Un passo deciso verso un domani più luminoso e inclusivo per tutti gli studenti del territorio.

La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno nel garantire un funzionamento efficiente delle scuole superiori presenti sul territorio, assicurando un supporto finanziario immediato. A tale scopo, sono stati stanziati 550.000 euro, destinati a trentuno istituti scolastici del.

