Palanca e Silvestrini in Senato Sono Marchigiani dell’anno

Un evento di grande prestigio che celebra i talenti e le eccellenze della nostra regione. Palanca e Silvestrini, due illustri marchigiani, sono stati onorati per il loro contributo al calcio e alla fede, testimonianze viventi del valore e della passione che animano le Marche. Durante la cerimonia del "Picus del Ver Sacrum", il riconoscimento assume un significato speciale, rafforzando il legame tra territori e cultura. Un orgoglio che si estende a tutta la comunità marchigiana.

Grande riconoscimento per i due portorecanatesi Massimo Palanca, ex calciatore del Catanzaro tra gli anni ‘70-‘80, e padre Bruno Silvestrini, attuale custode del sacrario apostolico in Vaticano, che martedì in Senato sono stati insigniti della distinzione onorifica di " Marchigiano dell’anno ", durante la cerimonia del " Picus del Ver Sacrum ". L’iniziativa, giunta alla 39esima edizione, è stata patrocinata dal Senato, dalla Regione Marche e dal consiglio regionale. Mentre il prestigioso premio è stato conferito dal Centro Studi Marche "Giunchi", che celebra ogni anno i marchigiani illustri in ambito scientifico, artistico, culturale e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it