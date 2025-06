Palagonia grave incidente stradale | intervento nella notte dei Vigili del Fuoco – FOTO

Un incidente stradale scuote Palagonia nelle prime ore del 12 giugno, coinvolgendo un furgone e un’auto in via Palermo. L’impatto violento si è verificato intorno alle 4:30, richiedendo un intervento rapido dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i coinvolti e gestire la scena. La gravità dell’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida. Per saperne di più, continuate a seguire gli aggiornamenti su questa vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra furgone e autovettura in via Palermo. Nelle prime ore del mattino, oggi, 12 giugno, intorno alle 4,30, si è verificato un violento incidente stradale a Palagonia, in via Palermo, nella zona del ponte di ferro. L’impatto ha coinvolto un furgone con a bordo otto persone e un’autovettura con due occupanti. Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, appartenenti al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti prontamente per liberare alcuni passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere a seguito del violento scontro frontale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palagonia, grave incidente stradale: intervento nella notte dei Vigili del Fuoco – FOTO

In questa notizia si parla di: palagonia - incidente - stradale - grave

ASP Catania – Tavolo Tecnico sulla Promozione della sicurezza stradale Delegata alla partecipazione e agli eventi la giornalista Luisa Trovato. Pubblichiamo la sua nota informativa con documentazione fotografica. Un articolo più ampio pubblicato sul giorna Vai su Facebook

Scontro frontale all'alba tra un'auto e un furgone a Palagonia, otto feriti; Palagonia, incidente stradale: furgone di braccianti e auto si scontrano, otto feriti; Palagonia, grave incidente stradale: intervento nella notte dei Vigili del Fuoco – FOTO.

Scontro frontale tra furgone e auto nel catanese, 10 feriti ansa.it scrive: Dieci persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4.