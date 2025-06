PalaFersini un gioiello per lo sport

Palafersini sta diventando il cuore pulsante dello sport a Fiumicino. Con un investimento strategico e il supporto del PNRR, questa struttura promette di trasformare il panorama sportivo cittadino, offrendo spazi moderni e funzionali per atleti e appassionati. Il sindaco Baccini ha visitato il cantiere, sottolineando come questo progetto sia una vera e propria rivoluzione per il futuro sportivo di Fiumicino, puntando a diventare un punto di riferimento nazionale.

Fiumicino, 12 giugno 2025 – “Un’opera strategica per la nostra cittĂ e un punto di riferimento per il futuro dello sport a Fiumicino “: il sindaco Mario Baccini ha effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo PalaFersini per fare il punto sull’avanzamento dei lavori. “Grazie al finanziamento ministeriale, inserito nel PNRR, siamo riusciti a dare forma a u n progetto ambizioso di ristrutturazione e adeguamento, – ha detto il sindaco in un video pubblicato sui suoi canali social – che restituirĂ alla comunitĂ un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle nuove esigenze. Il nuovo PalaFersini ospiterĂ competizioni di altissimo livello e sarĂ un luogo di crescita sportiva e sociale per tanti giovani del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

