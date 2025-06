Paita | Serviva più coraggio da parte dei riformisti Pd nel difendere il Jobs Act Centro? Dialogo sui temi

Nel cuore del dibattito politico, i riformisti del PD dimostrano coraggio nel difendere il Jobs Act, una riforma che ha portato crescita e diritti. Gli elettori ci chiedono di affrontare temi concreti come tasse, inflazione e bollette, piuttosto che ideologie passate. È il momento di mettere in discussione le sfide che realmente impattano sulle famiglie italiane, per costruire un futuro più equo e sostenibile, a partire da temi reali e urgenti.

«Gli elettori ci hanno detto che i quesiti sul lavoro erano ideologici, con la testa rivolta al passato, non in sintonia con le reali esigenze del Paese. Il Jobs Act, che noi rivendichiamo, è una riforma che ha fatto bene, ha creato posti di lavoro e aumentato i diritti. Tasse, inflazione, bollette, crisi del ceto medio: questi sono i punti che interessano gli italiani, quelli su cui il centrosinistra può mettere in difficoltà il governo Meloni, che non sta facendo nulla. Quanto alla cittadinanza, è evidente che il popolo progressista ha dato un segnale, ma noi rivendichiamo la nostra battaglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paita: «Serviva più coraggio da parte dei riformisti Pd nel difendere il Jobs Act Centro? Dialogo sui temi»

Paita: «Serviva più coraggio da parte dei riformisti Pd nel difendere il Jobs Act Centro? Dialogo sui temi»

