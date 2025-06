Pagelle Isola dei Famosi | Loredana e Teresanna sempre polemiche Omar da finale

L’Isola dei Famosi 2025 prosegue senza sorprese, tra litigi familiari e strategie già viste. Lunedì 11 giugno, la sesta puntata ha confermato che le dinamiche si ripetono, con protagoniste come Loredana e Teresanna sempre al centro delle polemiche, mentre Omar potrebbe essere il prossimo a lasciare il gioco in finale. Un’edizione che rischia di perdere brio, ma che ancora tiene alta l’attenzione degli spettatori, pronti a scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Le pagelle della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 11 giugno, raccontano della totale assenza di novità. Le prove sono sempre uguali a quelle delle passate edizioni, così come inevitabilmente le polemiche che si innescano all'interno del gruppo di naufraghi. Un'edizione, quella del surviving game condotto da Veronica Gentili con l'opinionista Simona Ventura e l'inviato Pierpaolo Pretelli, che ad oggi sembra davvero deludere le aspettative. Ecco i giudizi ai principali personaggi - personaggi, non persone - protagonisti della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2025.