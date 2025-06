Paduli rete internet in tilt da giorni | disagi in uffici pubblici e servizi essenziali

Da giorni, il Comune di Paduli si trova alle prese con un grave guasto alla rete internet, che ha causato disagi considerevoli negli uffici pubblici e nei servizi essenziali come Poste, farmacia e guardia medica. La situazione mette in evidenza l’importanza di una connessione affidabile per garantire servizi fondamentali alla comunità . L’amministrazione ha richiesto con urgenza l’intervento dei gestori per risolvere questa emergenza e ripristinare la normalità .

Comunicato Stampa Il Comune segnala gravi disservizi: Poste, farmacia e guardia medica senza connessione. Chiesto l'intervento urgente dei gestori Un guasto alla rete internet sta causando da giorni pesanti disagi nel comune di Paduli. A segnalarlo è lo stesso ente .

