Padova Vinyl Connection al Campo dei Girasoli

Preparati a un tuffo nel mondo del vinile con Padova Vinyl Connection al Campo dei Girasoli! La seconda edizione di questo imperdibile evento, “Alla ricerca del solco perduto”, porta in città i migliori DJ padovani, pronti a far vibrare le casse con musica di alta qualità. Non perdere questa occasione unica di scoprire, ascoltare e condividere la passione per il vinile: ti aspettiamo sabato 14 per un’esperienza che rimarrà nel cuore!

sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 torna il festival Padova Vinyl Connection vol. 2 Due giorni tra mercatino DIY, dischi da scambiare e acquistare, dj set 100% in vinile, talk e workshop immersi nel verde del Campo dei Girasoli Nel programma, in via di defi Vai su Facebook

Padova Vinyl Connection al Campo dei Girasoli il 14 e 15 giugno 2025; Padova Vinyl Connection al Campo dei Girasoli il 30 giugno 2024.

